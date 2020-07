【中澳角力】澳洲增近4成軍費 被指想抗衡中國

▲ 中澳兩國角力持續之際,澳洲宣布未來10年的軍費將會增至2,700億澳元(約1.4萬億港元)。

中澳兩國角力持續,兩國在貿易、網絡安全及外交方面持續出現摩擦之際,澳洲宣布未來10年的軍費將會增至2,700億澳元(約1.4萬億港元),較目前的軍費大幅增近4成。有澳洲智庫分析指,澳洲在中澳關係惡化之際宣布大增國防開支,或是有意抗衡中國。

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)周三(1日)宣布,澳洲未來10年的軍費會增加至2,700億澳元,與該國對上一次調整國防預算的1,950億澳元相比,大幅增加超過38%。

據悉,澳洲會以約8億澳元,向美國海軍購買AGM-158C遠程反艦導彈,可擴大海上射程範圍約兩倍,達到約370公里,更可用於打擊中國在東南亞地區的船隻。

莫里森警告,澳洲需要為更貧窮、危險、無序(poorer, more dangerous and more disorderly)的後疫情時代做好準備,澳洲的國防戰略也加強對印度太平洋地區的關注。

他強調澳洲的目標是建立和平穩定的印度太平洋地區,人們在相應環境下可以貿易和生活,更希望主權國可合作和貿易,並保持良好的關係,因此要有合理的威懾力量來達到目標。莫里森也稱,願意在符合國家利益的直接地區外作出軍事貢獻,包括支持美國領導的聯盟。

中澳貿易戰持續,加上澳方早前指控中方對其發動網絡攻擊,都令兩國關係持續緊張。

澳洲戰略政策研究所(ASPI)執行董事詹寧斯(Peter Jennings)認為澳洲增加軍費,是有意抗衡中國。詹寧斯表示澳洲政府談及國内面對的多項不良行為,包括領土威脅、政治、網絡攻擊等情況時,他認為只有中國的工業水平可做到這點。

