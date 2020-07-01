【港區國安法】邱騰華︰國安法令投資者有更大信心

▲ 邱騰華表示，國安法條文令投資者有更大信心。

商務及經濟發展局局長邱騰華（7月1日）表示，去年香港發生的社會事件令投資者，包括外來的投資者，有不少的擔心，因此國安法有清楚的法律條文，並制定罰則，起阻嚇作用，會令投資者有更大及更安穩的信心，這亦是很多商會向政府反映的看法。

他表示，這段時間內，商經局不斷向外國的商會或在香港的投資者了解情況。在法案未公布時，當然會有很多人提出疑問或表示擔心，但相信條文已清楚指出除非是干犯嚴重影響國家安全、分裂國家、顛覆政府、勾結外國勢力或恐怖主義等嚴重的罪行外，所有的投資者，不論是本地或是外地，都不需要就這方面擔心。

對於美國撤銷了香港的優惠待遇，或影響兩地之間的貿易。邱騰華表示，美國如果單方面取消某些進出口上的方便，會影響貿易出口許可證的豁免，失去豁免後每宗貿易需要逐一申請，會構成不便，但這些物品最終能否進出口要視乎買賣雙方。簡單來說，取消貿易出口許可證的豁免會帶來貿易上的減少，出口方面亦同樣會受影響。



他又指，如果中央要就美國的不合理及單方面措施（作出反制），港府都會跟從中央的看法。

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