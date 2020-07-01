【七一假期】尖沙咀人流疏落　市民：無消費氣氛

▲ 今日是七一假期，記者中午到尖沙咀一帶了解消費市道概況，可見廣東道人流疏落。（梁偉榮攝）

今日是七一假期，記者中午到尖沙咀一帶了解消費市道概況，可見廣東道人流疏落，多間連鎖名店亦沒有客人，不少小店甚至未開門營業。有受訪市民向記者表示，趁紅日假期特意出來行逛，但亦有指，即使名店促銷亦未能吸引其大手消費。

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居住於將軍澳區的陳伯於中午時份到尖沙咀行逛，順道慶祝七一回歸紀念日，不過未有特定的消費目標及預算。他稱：「往時尖沙咀迫到行唔到，今年七一明顯人流差，且無消費氣氛」，即使港府將發放一萬元津貼，但他認為金額未能吸引其大手消費。

適逢紅日假期，賴小姐則計劃外出用膳及購買食材，料將消費700多元。她指，雖然一直亦有於網上購物，但隨著疫情緩和，加上近日不少食肆及店舖推出優惠，具一定吸引力，例如近日進食自助餐次數亦增加。她認為，港區國安法通過不會影響其消費意慾。

▲ 有居港外藉人士Helen指，會趁今日假期到美容院「做Facial」，料消費數千元。（梁偉榮攝）

短期內不會買奢侈品

雖然有不少名店正進行促銷，但謝生則坦言「促銷都無用，現時消費最重要追求實際，加上市道疲弱，有錢都會先儲起」，故未有計劃於今日購物消費，短期內亦不會貿然購買奢侈品。

另一邊箱，未有透露稱呼的一位女士指，專誠出外慶祝七一節慶，正前往與朋友飲茶及計劃稍後到商場消費，料消費2千元。隨著港區國安法通過，她憧憬香港市況變得更和平，料今年七一假期之消費市道會比去年有所改善。

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記者：蘇穎琪