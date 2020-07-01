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【港區國安法】英外相料交代300萬BNO持有人新權利

環球政治 14:13 2020/07/01

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英國外相藍韜文本港時間今晚7時半到國會交代港安國安法問題，料確認英國將如何處理BNO問題。

港區國安法正式生效，國際社會反應強烈，西方國家紛紛表示反對。英國政府早前曾稱，一旦港區國安法落實，將予英國國民海外護照（BNO）持有人更多權利，外相藍韜文（Dominic Raab）今晚到國會就國安法問題發聲明，屆時或正式確認BNO新權利。

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按照國會議程，藍韜文會在英國時間下午12時半（本港時間晚上7時半）到下議院，就港區國安法問題發聲明，講述英國將如何回應。外界估計，他會在BNO問題上有所交代。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前言之鑿鑿表明，若中國堅持頒布港區國安法，就會修改英國的移民政策，考慮接收近300萬符合申請BNO資格的港人，增加他們在英居留及工作的權利。

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另外，英國國會亦予政府極大壓力，港區國安法正式通過後，工黨影子外相南迪（Lisa Nandy）在國會敦促藍韜文在對港人的責任上切勿動搖（must not waver），強調會全面跟進BNO權利，及港人居英權問題。

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責任編輯：文青青

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