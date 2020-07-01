【疫市營商】北角和富商場餐廳推夏日優惠　1元追加菜式及第二客半價

▲ 北角和富商場於7月至8月期間，聯同4間餐飲商戶推出全新夏日優惠，包括1元加購精選菜式、第二客半價、送贈飲品一杯等。（和富提供圖片）

北角和富商場於7月至8月期間，聯同4間餐飲商戶推出全新夏日優惠，包括1元加購精選菜式、第二客半價、送贈飲品一杯等。

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泰菜餐廳Orange Elephant於即日起，凡單點一客主菜，即可以1元加購每日精選菜式，只限下午6時後晚市堂食。星期一可用1元加購泰式明爐烏頭魚、星期二泰式香茅炸豬扒、星期三酸辣去骨鳳爪沙律、星期四飛天通菜、星期五泰式炸蝦餅、星期六各式細支裝啤酒、星期日黃咖喱雞。

台式茶飲店花斑茶社，即日起至7月31日，凡惠顧第二客仙草芋圓飲品，即可享半價優惠，堂食及外賣均可。天婦羅專門店天海家草庵，即日起至8月31日 ，凡惠顧任何兩客套餐，即可獲贈自選飲品一杯，只限堂食。川菜館十二味即日起至8月31日 ，凡於中午12時至下午3時午市時段單點酸菜魚，即可免費獲贈熱情果蘇打一杯，每單只可享用優惠一次及只限堂食。

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此外，和富商場正籌備更多餐飲食店的開幕，當中包括Olive Café、茶餐廳2.0，以及全新美食廣場和富樓下，包羅東南亞風味及日式創意料理，預計將於今年下旬開幕。

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責任編輯：朱悅瀅