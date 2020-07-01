▲ 【港區國安法】美國制裁禁運甚麼 PS2原來也軍民兩用

港區國安法刊憲生效，美國國務卿蓬佩奧放言不會袖手旁觀，中美角力料再加劇。港區國安法實施前，美國已宣佈銷撤香港部分特別待遇，對香港與中國內地一樣限制出口軍民兩用科技產品。軍民兩用科技覆蓋範圍可以很廣泛，以至電視遊戲機PlayStation 2（PS2）也一度列為軍民兩用產品，出口受到限制。

美國做了甚麼？

美國國務卿蓬佩奧周二（30日）表示，美國會撤銷對香港出口防衛與軍民兩用產品出口許可。

美國1992年《香港政策法》規定，香港回歸後與中國內地獲美國區別對待，當中涉及美國視香港為獨立關稅區、特區護照持有人較易申請美國簽證，美國可向香港出口對內地禁售軍民兩用產品等等。

甚麼是軍民兩用科技？

軍民兩用科技（dual-use technology），顧名思義就是同時可以用作民事和軍事目的之技術。這定義可以相當廣泛，例如刀槍可以作為軍隊武器，也可以作為平民煮食和打獵工具。

較明確和普遍接受的軍民兩用科技例子，則可以數火箭技術（軍用是導彈，民用是航天發射）、核子技術（核彈與核電）、人工智能、精密電腦和通訊、GPS全球定位系統等。

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PS2也是軍民兩用？

是的，電視遊戲機PlayStation 2一度遭日本政府列為軍民兩用科技產品。

PS2 2000年推出時，畫質為當年前所未見，製造商Sony採用技術，被指與小型超級電腦相似，而高速處理影像正是導彈制導系統的一大能力。西方傳媒當年更炒作，伊拉克候賽因政府「囤積數千部PS2準備改成武器」的消息。

不過，PS2可以改成導彈零件一說很快就受到淡化和駁斥。縱PS2部分技術與軍事科技同源，日本政府亦很快向Sony發出出口許可。

美國如今限制甚麼產品？

美國政府未有交待禁止甚麼軍民兩用產品出口到香港。美國商務部表示，目前已在碼頭裝載，以及正由貨船付運的相關貨品不受影響。

外界有意見認為，美國對香港禁運貨品目錄，或會與《瓦瑟納爾協定》（又譯瓦塞納協定）限制出口貨品清單類似。

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甚麼是瓦瑟納爾協定？

《瓦瑟納爾協定》（Wassenaar Arrangement）由歐洲、北美、俄羅斯、印度、日韓、澳紐等42國簽署，旨在共同防止敏感軍民兩用科技擴散，限制對象主要為北韓、伊朗等個別國家。

協定限制出口貨品清單涵蓋範圍相當廣泛，包括不少電腦設備和軟件、電子產品、通訊器材、導航系統、飛機零件等。美國也是瓦瑟納爾協定簽署國，對香港出口限制不排除會參考協定。

美國新限制影響有多大？

細節未明下很難說得清，但軍民兩用科技只佔香港與美國貿易一小部分。港美2018年貿易額達436億美元，當中只有4.33億美元屬出口限制貨品，大部分為加密科技和軟件。

美國對香港實施新限制，與瓦瑟納爾協定屬於兩個系統，協定其他簽署國並沒有義務跟隨美國限制香港。

香港特區行政長官林鄭月娥表示，美國新措施或會有「少少不方便」，但很多使用這些產品的行業有代替品，香港製造業少，在內地設廠本身已受相關限制。 林鄭月娥強調，美國任何制裁都不會嚇怕香港。

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責任編輯：方圓之