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【日本疫情】東京及神奈川新症先後創新高 推監察病毒新指南

環球社會熱點 14:01 2020/07/01

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日本疫情惡化，東京連續6日新增50宗以上的新冠肺炎病例，周三（7月1日）確診再創解除緊張狀態以來新高；相鄰的神奈川縣昨日新增31宗確診，創超過一個月來最大高日升幅。東京政府引入了新的病毒監察指南，警告面臨第二波疫情的風險。

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神奈川縣由周一（6月29日）新增7宗病例，升至周二（6月30日）的31宗，單日確診為5月14日以來最多。在31宗新症中，28宗來自橫濱，佔全縣9成；當中26人是該城市東道主俱樂部的員工。

日本放送協會（NHK）報道，東京周三新增67宗確診個案，未見回落跡象。自6月28日以來，東京的新增確診中不缺長者，令人擔心重症會否因此增加。

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東京都知事小池百合子周二宣布，修訂監測新型冠狀病毒傳播的指南。原本5月提出的指南著重每周檢測量、無法追踪的病例，以及醫院內的患者數量。新指南將繼續監察病例數量，但聚焦醫院能否容納更多患者。

根據日本JX通信社統計，截至香港時間下午2時，東京都累計6225人確診、325人死亡；神奈川縣累計1503人確診、96人死亡；日本全國有超過1.8萬宗確診、975人病逝。

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記者：韓羚

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