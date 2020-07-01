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【港區國安法】美學者稱天衣無縫 重點不在罪名而在

環球社會熱點 15:27 2020/07/01

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【港區國安法】美學者稱天衣無縫 重點不在罪名而在駐港機構

全國人大常委會在周二（30日）通過「港區國安法」，並在晚上公布「港區國安法」全文。英國廣播公司（BBC）引述多位研究中國法律與政治的學者指出，其中值得關注的不是罪名，而是「港區國安法」在港設立機構組織，並賦予權力；形容該法是「精心設計」，猶如在香港布下天羅地網。

美國華盛頓大學中國法教授郭丹青（Donald Clarke）在Twitter發文指出，「港區國安法」中載明的罪行並非關鍵，因「那些罪名的定義可按需要而延伸」，更為關鍵的是該法設立的機構組織，及它們被賦予的權力。（those definitions can be stretched as far as one wants-but the institutions it estalishes and empowers.）

【港區國安法】佩洛西促特朗普以一切手段制裁中國官員

【美國疫情】特朗普稱對中國「愈來愈憤怒」

哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew Nathan）形容「港區國安法」是「精心設計」、「無懈可擊」、「非同一般」；又言在香港設立各層次國安相關機構與組織如層層堆疊的結婚蛋糕，且全國人大常委會保留最終釋法權，「幾乎天衣無縫」，同時反映中央對港人非常不信任：

「北京十分忌憚外國的『惡意』干預，他們如今希望絶對保證（香港）情況在他們的控制之中。」

【港區國安法】日本欲吸港才 打造國際金融中心

【港區國安法】美國國安法涉竊聽濫權 多國條文惹爭議

曾於香港大學任教的哥倫比亞大學東亞研究學者戴大為（Michael Davis）認為，「港區國安法」比去年香港政府打算修訂的《逃犯條例》更厲害，「港區國安法」不僅規限香港永久居民或身在香港的人士，海外與非香港居民也適用。

記者：葉芷樺

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