【港區國安法】海外學者形容「天衣無縫」 重點不在罪名在駐港機構

全國人大常委會在周二(30日)通過「港區國安法」,並在晚上公布「港區國安法」全文。

英國廣播公司(BBC)引述多位研究中國法律與政治的學者指出,其中值得關注的不是罪名,而是「港區國安法」在港設立機構組織,並賦予權力;形容該法是「精心設計」,猶如在香港布下天羅地網。

美國華盛頓大學中國法教授郭丹青(Donald Clarke)在Twitter發文指出,「港區國安法」中載明的罪行並非關鍵,因「那些罪名的定義可按需要而延伸」,更為關鍵的是該法設立的機構組織,及它們被賦予的權力。(those definitions can be stretched as far as one wants-but the institutions it estalishes and empowers.)

哥倫比亞大學政治學教授黎安友(Andrew Nathan)形容「港區國安法」是「精心設計」、「無懈可擊」、「非同一般」;又言在香港設立各層次國安相關機構與組織如層層堆疊的結婚蛋糕,且全國人大常委會保留最終釋法權,「幾乎天衣無縫」,同時反映中央對港人非常不信任:

「北京十分忌憚外國的『惡意』干預,他們如今希望絶對保證(香港)情況在他們的控制之中。」

曾於香港大學任教的哥倫比亞大學東亞研究學者戴大為(Michael Davis)認為,「港區國安法」比去年香港政府打算修訂的《逃犯條例》更厲害,「港區國安法」不僅規限香港永久居民或身在香港的人士,海外與非香港居民也適用。

記者:葉芷樺