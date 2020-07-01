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【新股IPO】物管股金科智慧服務申請在港上市　傳集資39億元

金融經濟 13:45 2020/07/01

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A股上市的金科股份分拆物管業務在港上市。

A股上市物業發展商金科（深：000656）旗下物業管理公司金科智慧服務，本周向港交所提出上市申請，外電引述消息指，金科智慧服務擬集資至少5億美元（約38億港元）。

據金科智慧服務提交的上市申請文件，公司稱自身為西南地區最大的物業服務商，至去年底，共有754個已訂約物業管理項目，合同總建築面積約為248.6百萬平方米，及共有417個在管物業管理項目，在管總建築面積約為120.5百萬平方米。

過去3年間，金科智慧服務的合同總建築面積按33.7%的複合年增長率，由2017年底的約139.1百萬平方米增，增至去付年底的248.6百萬平方米。

金科智慧服務去年收入23.3億元人民幣，按年增53%，全年賺4.5億元人民幣，增1.2倍。

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