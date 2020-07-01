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【港區國安法】日本自民黨倡吸納港金融人才「人們會想住在正常的地方」

金融經濟 13:42 2020/07/01

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片山皋月提倡吸納香港金融人才，料秋季會交第一份報告。

港區國安法正式生效，日本擬借機吸引香港金融業人才赴日。外電報道，日本執政黨自民黨議員片山皋月，在6月時向首相安倍晉三提出引入香港金融業人才的想法，並獲得正面回應。她最新表示，自民黨希望就有關議題在秋季時提交第一份報告，並於年底前提交完整報告。

《彭博》引述片山皋月稱，日本能夠向香港人提供的並不是自由，但「若然香港變成了一個在Facbook上按like都要受審查的地方，人們能夠忍受嗎？」她更直言︰「我認為人們會想住在正常的地方。」

片山皋月表示，自民黨亦有可能會考慮提出一款「新的簽證方式」，而非已有的移民的方案。從長遠而言，她期望能夠建立一個與日本稅制不同的「特區」，但仍要視乎選民視否支持。

她承認，吸引外國專才移民並非日本擅長的領域。截至去年6月，只有大約1.3萬人以高級專業簽證居留於日本。

日本面臨的一些問題包括可能比其他亞洲金融中心高的稅項，官僚主義以及語言障礙。

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