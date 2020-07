▲ 日前有抗議種族歧視的示威者於Jeff Bezos的華盛頓的大宅外,豎立斷頭台模型及抗議標語牌。

美國掀起的反警暴、反種族歧視示威不斷發酵,就連名人如美國電商巨頭亞馬遜(Amazon)創辦人貝索斯(Jeff Bezos)亦開始成為目標。日前有抗議種族歧視的示威者於Jeff Bezos的華盛頓的大宅外,豎立斷頭台模型及抗議標語牌,外界估計與亞馬遜近日惹起的罷工浪潮有關。

在斷頭台模型前方,還有寫上「支持我們貧困的社區,而不是富人」(Support Our Poor Communities, Not Our Wealthy Men)的抗議標語牌。

雖然Jeff Bezos與其他亞馬遜高層在近日美國社會爭取種族平等期間,亦有明言支持黑人族群爭取平權。不過近日員工就投訴,亞馬遜在新冠肺炎疫情下只顧業績,罔顧防疫,多次惹起罷工浪潮。近日再有指控該公司放任員工在高風險的環境工作,且匿藏同事患病的消息,同時亦重燃過去該企為「血汗工廠」的爭議。

