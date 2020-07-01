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【美國疫情】14州6月確診翻倍 全國日增逾4萬宗

環球社會熱點 13:05 2020/07/01

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美國的新冠肺炎疫情惡化，周一（6月29日）再增超過4萬宗病例，全美有14個州在6月的確診病例翻倍。華府專家福西更指美國目前的抗疫方向錯誤，警告如疫情持續惡化，美國或會演變成日增10萬宗病例的情況。

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【美國疫情】16州叫停解封 CDC指病例多到失控

路透社對美國的疫情數據進行分析，發現在美國50個州當中，加州、佛羅里達州、德州等14州的新冠肺炎病例，在6月增加一倍。全國範圍的確診病例增加46%，死亡人數亦大幅增加增加了21％。部分州分由於統計原因，未報告6月30日的確診病例數字，因此全國確診病例或較統計數字高。

據悉，亞利桑那州的升幅最大，在6月的病例上升294％。南卡羅來納州與阿肯色州也分別上升200%及179%。另外，阿拉巴馬州、阿拉斯加州、愛達荷州、內華達州、北卡羅萊納州、俄克拉荷馬州、俄勒岡州及猶他州的病例也增逾一倍。

【美國疫情】瑞德西韋療程索價1.8萬 被批太貴

【澳洲疫情】墨爾本封10郊區 南澳州煞停開放邊境

根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，截至本港周三（1日）中午，美國約有263.4萬人確診，12.7萬人死亡。美國周一的單日確診病例有4.17萬宗，重返日增4萬宗的水平。

華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）周二（6月30日）表示，如美國疫情繼續惡化，每日或增加超過10萬宗病例，他也不會感到驚訝。福西批評各州忽略重開的標準，更指疫情因而惡化。他更呼籲民眾要繼續在公共場所佩戴口罩，及遵守防疫指引。

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責任編輯：鄭錦玲

美國的新冠肺炎疫情惡化，周一（6月29日）再增超過4萬宗病例，全美有14個州在6月的確診病例翻倍。

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