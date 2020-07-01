財庫局推金融科技人才「千人計劃」　助企業聘FinTech 職位

▲ 財庫局推出金融科技人才「千人計劃」(FAST)。

財經事務及庫務局公布，會在第二輪「防疫抗疫基金」下設立的「抗疫基金金融科技人才計劃」，將於7月2日推出並接受申請，助本地金融科技公司、初創及其他有金融科技相關業務的企業，創造1,000個職位，聘用本地人才，豐富香港的金融科技人才庫，支持金融科技發展。

財庫局表示，計劃共有1,000個資助名額，以先到先得的方式接受申請，每間金融科技公司可申請一個新的全職職位，申請獲批後可獲每月10,000元資助額，全數用作支薪，資助為期最長12個月，涉及資助總額可達1.2億元。

申請要求方面，申領資助企業必須是香港註冊公司或非牟利組織，在香港有固定的實體辦事處進行實質的金融科技業務，並於今年1月1日前已營業，以及在申請時仍在營運。

應聘者則必須是年滿18歲持有香港身份證的本港居民，取得專上和大專院校相關課程（包括資訊科技、數碼媒體、會計或工商管理等）的認可證書、文憑和學位，或具有相關工作經驗。

財庫局已委託數碼港執行計劃，申請者可於明日（7月2日）至2021年7月2日期間透過計劃的專屬網站（fast.cyberport.hk）提交申請。

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