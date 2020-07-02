中興股價曾挫逾半成　美國正式將華為中興列為「國家安全威脅」　

▲ 中興及華為遭美國列為「國家安全威脅」名單，限制企業利用政府基金購買設備和服務。。

美國聯邦通訊委員會（FCC）正式裁定，中國電訊設備商華為、中興 （00763） 具「國家安全威脅」，禁止美國公司利用83億美元的政府「通用服務基金（Universal Service Fund）」，購買來自華為、中興的設備或支付維護費用。中興通訊股價今早偏軟，挫5.9%，低見22.3元，午收22.8元，跌3.8%。

FCC主席Ajit Pai表示，華為及中興都與中國共產黨和中國的軍事機構有密切的聯繫。他續指，兩家公司都受中國法律的約束，有義務與中國的情報部門合作。

華為去年已被列入美國的稱為「實體清單」黑名單 ，並在今年5月進一步推出新規定，令華為無法直接購買採用美國技術的半導體。

Ajit Pai補充：「我們不能也不會允許中國共產黨，利用網絡漏洞並損害我們的關鍵通信基礎設施。」

另一邊廂，中印緊張關係升溫，印度傳媒最新報道，印度政府在高級別磋商中，討論了禁止中國企業參與建設當地5G網絡。

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