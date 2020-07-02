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中興股價挫半成　美國正式將華為中興列為「國家安全威脅」　

金融經濟 09:50 2020/07/02

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中興及華為遭美國列為「國家安全威脅」名單，限制企業利用政府基金購買設備和服務。。

美國聯邦通訊委員會（FCC）正式裁定，中國電訊設備商華為、中興具「國家安全威脅」，禁止美國公司利用83億美元的政府「通用服務基金（Universal Service Fund）」，購買來自華為、中興的設備或支付維護費用。中興通訊 （00763） 股價今早偏軟，最新報22.5元，跌半成，成交額1.95億元。

FCC主席Ajit Pai表示，華為及中興都與中國共產黨和中國的軍事機構有密切的聯繫。他續指，兩家公司都受中國法律的約束，有義務與中國的情報部門合作。

華為去年已被列入美國的稱為「實體清單」黑名單  ，並在今年5月進一步推出新規定，令華為無法直接購買採用美國技術的半導體。 

Ajit Pai補充：「我們不能也不會允許中國共產黨，利用網絡漏洞並損害我們的關鍵通信基礎設施。」

另一邊廂，中印緊張關係升溫，印度傳媒最新報道，印度政府在高級別磋商中，討論了禁止中國企業參與建設當地5G網絡。

相關文章︰【中印衝突】印度研禁止華為等中國供應商 參與當地5G建設

【華為5G】華為獲准於劍橋興建研發中心　將投資10億英鎊

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