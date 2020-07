【港區國安法】佩洛西促特朗普以一切手段制裁中國官員

港區國安法正式生效,引起國際關注。美國眾議院議長佩洛西表示,實施國安法反映香港「一國兩制」已死,呼籲總統特朗普考慮動用一切可行的手段,制裁中國官員,如限制簽證、經濟懲罰等。香港行政長官林鄭月娥重申,中央今次的決定,貫徹和完善一國兩制。

佩洛西(Nancy Pelosi)發聲明稱,北京實施港區國安法的目的,是為了打壓香港示威及言論自由,藉此規管廣泛的法律威懾香港民。

她又指,北京選擇在香港回歸23周年前通過港區國安法,顯示「一國兩制」已死(signals the death of the ‘one country, two systems’ principle)。

佩洛西再次促請特朗普引用《馬格尼茨基法案》(Magnitsky laws)和《香港人權與民主法案》(Hong Kong Human Rights and Democracy Act),追究侵害香港自治的中國官員責任,並制裁他們。

美國日前宣布將就港區國安法限制損港自治中共官員簽證後,中國外交部表明針對美方錯誤行徑,中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美方人員,實施簽證限制,稱美方通過所謂制裁阻撓中方推進港區國安法的圖謀,絕不會得逞。

記者:韓羚