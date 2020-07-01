【港區國安法】佩洛西促特朗普以一切手段制裁中國官員

港區國安法正式生效，引起國際關注。美國眾議院議長佩洛西表示，實施國安法反映香港「一國兩制」已死，呼籲總統特朗普考慮動用一切可行的手段，制裁中國官員，如限制簽證、經濟懲罰等。香港行政長官林鄭月娥重申，中央今次的決定，貫徹和完善一國兩制。

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佩洛西（Nancy Pelosi）發聲明稱，北京實施港區國安法的目的，是為了打壓香港示威及言論自由，藉此規管廣泛的法律威懾香港民。

她又指，北京選擇在香港回歸23周年前通過港區國安法，顯示「一國兩制」已死（signals the death of the ‘one country, two systems’ principle）。

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佩洛西再次促請特朗普引用《馬格尼茨基法案》（Magnitsky laws）和《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），追究侵害香港自治的中國官員責任，並制裁他們。

美國日前宣布將就港區國安法限制損港自治中共官員簽證後，中國外交部表明針對美方錯誤行徑，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美方人員，實施簽證限制，稱美方通過所謂制裁阻撓中方推進港區國安法的圖謀，絕不會得逞。

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記者：韓羚