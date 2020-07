【美國疫情】特朗普稱對中國「愈來愈憤怒」

美國疫情反彈,美國總統特朗普(Donald Trump)指,看到新冠肺炎疫情擴散至全球,並重創美國時,就「對中國愈來愈憤怒」(more and more angry at China)。

特朗普在社交網站Twitter撰文指:

「當我看到疫情在全球展露其醜陋面貌,包括為美國帶來嚴重傷害,我對中國愈來愈憤怒,人們可以看到,而我能夠感覺到!」

(As I watch the Pandemic spread its ugly face all across the world, including the tremendous damage it has done to the USA, I become more and more angry at China. People can see it, and I can feel it!)

民主黨總統候選人拜登周二批評特朗普,身為「戰時總統」(wartime president),但在處理疫情時卻「投降」(surrendered),拒絕帶領國家走出疫情及經濟衰退。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的疫情追蹤數據,美國的新冠肺炎病例增至263萬,死亡個案增至12.7萬。

