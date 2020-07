【港區國安法】日本欲吸港才 打造國際金融中心

全國人大常委會在周二(30日)通過「港區國安法」,外界憂慮影響香港自治及營商環境。美國商務部已率先宣布撤銷香港特殊待遇。日本則覬覦香港的金融人才,自民黨議員片山皋月表示,「日本有香港沒有的自由」,希望籍此吸引跨國企業,將日本打造成第二個國際金融中心。

彭博社報道,香港經歷去年持續不斷的示威活動,加上今年爆發的新型冠狀肺炎病毒疫情,令本地失業率創15年來新高,已有僑民考慮離港謀生。在日本,自民黨在周三(1日)馬上商討如何增加日本的競爭力,吸引更多跨國企業移施日本。

自民黨議員山皋月( Satsuki Katayama)指:

「日本有香港沒有的自由。若香港變成在facebook點讃都要比監察的地方,人們還會忍受嗎?我認為人們會想到別處正常的地方生活。」

(“What Japan offers that Hong Kong doesn’t is freedom. If Hong Kong becomes the kind of place where people’s Facebook likes are being checked, will they put up with that? I think people want to live somewhere normal.”)