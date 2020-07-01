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【港區國安法】伺機吸引香港金融人才過檔 日本議員倡

環球社會熱點 16:23 2020/07/01

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【港區國安法】日本議員倡 伺機吸引香港金融人才過檔

全國人大常委會在周二（30日）通過「港區國安法」，外界憂慮影響香港自治及營商環境。美國商務部已率先宣布撤銷香港特殊待遇。日本則覬覦香港的金融人才，自民黨議員片山皋月表示，「日本有香港沒有的自由」，希望籍此吸引跨國企業，將日本打造成第二個國際金融中心。

【港區國安法】佩洛西促特朗普以一切手段制裁中國官員

【美國疫情】特朗普稱對中國「愈來愈憤怒」

彭博社報道，香港經歷去年持續不斷的示威活動，加上今年爆發的新型冠狀肺炎病毒疫情，令本地失業率創15年來新高，已有僑民考慮離港謀生。在日本，自民黨在周三（1日）馬上商討如何增加日本的競爭力，吸引更多跨國企業移施日本。

自民黨議員山皋月（ Satsuki Katayama）指：

「日本有香港沒有的自由。若香港變成在facebook點讃都要比監察的地方，人們還會忍受嗎？我認為人們會想到別處正常的地方生活。」

（“What Japan offers that Hong Kong doesn’t is freedom. If Hong Kong becomes the kind of place where people’s Facebook likes are being checked, will they put up with that? I think people want to live somewhere normal.”）

片山皋月在6月時已在國會提出吸納香港金融人才的建議，並希望在今年秋季完成中期報告，以及在年底完成更全面報告；日本首相安倍晉三對此的反應積極。

【港區國安法】蓬佩奧: 摧毀中國最偉大成就 譴責中國通過國安法

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日本在泡沫經濟爆破前一直是亞洲龍頭，然而日本在吸引外國人才上有短板。例如日本的稅項比亞洲其他金融中心的較高、過度官僚主義以及語言都是障礙。目前，日本更因疫情緣故，禁止禁止來自100多個國家和地區的外國人入境，以遏止病毒傳播；這些安排均有機會影響日本在吸納人才上的競爭力。

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記者：葉芷樺

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