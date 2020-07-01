  • 31°C
香港時間 : 2020701日 (三) 13:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情反彈】福西：美國新增確診個案或達每日十萬宗

環球政經 12:00 2020/07/01

分享：

美國白宮衛生顧問福西（Anthony Fauci）nthony Fauci）周四（6月30日）指，美國疫情還未完全受控，如果疫情以現時的速度蔓延，每日新增確診個案或會達100,000宗。

相關文章：【新冠疫情】譚德塞：新冠疫情仍在加速　最壞時刻尚未到來

據美國疾控中心數據顯示，美國每日新增確診個案在6月初時曾一度降至每日14,676宗，但由6月23日起，個案數目拾級而上，由當日的34,313宗急升至上周六（27日）的44,703宗，是美國發現確診個案以來最高。福西指，近五成新增個案都是來自佛羅里達州（Florida）、加州（California）、德州（Texas ）、亞利桑那州（Arizona）。

他在出席參議院聽證會時指，現時未能作出準確預算，但情況令人不安，又指如果看到新增確診的曲線，會發現現在是走錯方向，所以現在要快點做些事情應對。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 國際組

疫情 加利福尼亞 德克薩斯 佛羅里達 亞利桑那 美國 白宮 美國疾病管制與預防中心

下一篇文章

逾3萬人受災　雲南昭通洪災致住戶房屋倒塌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (一)
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (一)
【綠置居】投訴屋苑爆糞渠兼有鼠患　麗翠苑業主哽咽：房委會賣豬仔
【綠置居】投訴屋苑爆糞渠兼有鼠患　麗翠苑業主哽咽：房委會賣豬仔
【股樓專欄】樓價不跌反升之謎
【股樓專欄】樓價不跌反升之謎
【iM會客室 青姐X沈大師】半年結 歇一歇定要撇？（足本版）
【iM會客室 青姐X沈大師】半年結 歇一歇定要撇？（足本版）
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」
【中概股陷阱】中概股又出事！　金凰珠寶「假金」融資逾百億
【中概股陷阱】中概股又出事！　金凰珠寶「假金」融資逾百億