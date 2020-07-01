【美國疫情反彈】福西：美國新增確診個案或達每日十萬宗

美國白宮衛生顧問福西（Anthony Fauci）nthony Fauci）周四（6月30日）指，美國疫情還未完全受控，如果疫情以現時的速度蔓延，每日新增確診個案或會達100,000宗。

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據美國疾控中心數據顯示，美國每日新增確診個案在6月初時曾一度降至每日14,676宗，但由6月23日起，個案數目拾級而上，由當日的34,313宗急升至上周六（27日）的44,703宗，是美國發現確診個案以來最高。福西指，近五成新增個案都是來自佛羅里達州（Florida）、加州（California）、德州（Texas ）、亞利桑那州（Arizona）。

他在出席參議院聽證會時指，現時未能作出準確預算，但情況令人不安，又指如果看到新增確診的曲線，會發現現在是走錯方向，所以現在要快點做些事情應對。

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