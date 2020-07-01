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【防疫抗疫基金】增設金融科技人才計劃　企業每月獲1萬元聘人才

商業 11:39 2020/07/01

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政府在第二輪「防疫抗疫基金」下設立的「抗疫基金金融科技人才計劃」，將於今年7月2日至2021年7月2日接受申請。（資料圖片）

政府在第二輪「防疫抗疫基金」下設立的「抗疫基金金融科技人才計劃」，將於今年7月2日至2021年7月2日接受申請，以資助本地金融科技公司、初創及其他有金融科技相關業務的企業，創造1,000個職位，聘用本地人才，豐富香港的金融科技人才庫。關於計劃的申請資格、程序和所需證明文件等詳情，已上載專屬網站（fast.cyberport.hk）。

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計劃內容
計劃共有1,000個資助名額，以先到先得的方式接受申請，每間金融科技公司可申請一個新的全職職位，申請獲批後可獲每月10,000元資助額，全數用作支薪，資助為期最長12個月，涉及資助總額可達1億2千萬元。

申請資格
申請者（企業）必須是香港註冊公司或非牟利組織，在香港有固定的實體辦事處進行實質的金融科技業務，並於2020年1月1日以前已營業，以及在申請時仍在營運。

應聘者資格
應聘者則必須是年滿18歲持有香港身份證的本港居民，取得專上和大專院校相關課程（包括資訊科技、數碼媒體、會計或工商管理等）的認可證書、文憑和學位，或具有相關工作經驗。

【防疫抗疫基金】小巴、的士燃料補貼明日推出　液化石油氣每公升減$1

責任編輯：朱悅瀅

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