【港區國安法】美國國安法涉竊聽濫權 多國條文惹爭議

港區國安法正式生效，香港保安局局長李家超早前指出，英國、澳洲等國都有法例保護當地的國家安全，但香港遲遲未就此立法。BBC中文報道，美國、西班牙和澳洲的條文曾經掀起爭議，澳洲被指透過審查媒體，涉干預新聞自由。

在港區國安法中，有些條文亦掀起爭議。但行政長官林鄭月娥強調，中央今次的決定，顯示恢復香港穩定的決心，決定保護絕大多數奉公守法的香港市民，免受極少部分危害國家安全的人所害，亦貫徹和完善一國兩制。

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美國爭議：濫權

美國在2001年「911恐襲」後，制定多部針對「恐怖主義」和國家安全的法律；當中，《愛國者法》（Patriot Act）的爭議最大。該法律賦予各地執法機關竊聽私人通訊、加強邊境及出入境管制等權力。

《紐約時報》報道引述美國政府問責署一份報告指，司法部自「911恐襲」後，增加很多針對「恐怖活動」的調查，但有75%案件與「恐怖活動」無關，較多是一般刑事罪行，如偽造文書。

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澳洲爭議：干預新聞自由

澳洲警方去年先後引用「官方保密法」，搜查一名記者和國營澳洲廣播公司辦公室。該名記者曾揭發澳洲政府計劃秘密監察私人通訊，警方派人翻閲公司內部電郵、記者筆記和錄音、用USB帶走逾100份文件。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）支持警方做法，認為執法「沒有問題」。警方解釋，該報道的內容部份屬「國家機密資料」，故採取行動。

惟司法部長波特（Christian Porter）下令，各州司法部在起訴記者前，須獲司法部許可。他試圖在調查嚴重罪行與保護新聞自由之間，取得平衡。該名記者最終未有被控。

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西班牙爭議：罪名定義廣

兩名發起加泰羅尼亞獨立公投的領袖被判「煽動罪」罪成，須入獄9年。人權組織國際特赦批評，法院對「煽動」的定義十分廣泛，令「合法抗議變成罪行」。

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▲ 國際特赦批評，西班牙法院對「煽動」的定義十分廣泛，令「合法抗議變成罪行」。

記者：韓羚