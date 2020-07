【港區國安法】蓬佩奧：摧毀一國兩制偉大成就

▲ 中美角力持續,美國國務卿蓬佩奧譴責中國政府實施港區國安法。

中美兩國角力持續,港區國安法刊憲生效,美國國務卿蓬佩奧再次就香港事務表態。蓬佩奧譴責中國政府實施港區國安法,聲稱此舉破壞一國兩制,等同摧毀中國一大偉大成就,更表示「美國不會袖手旁觀」。中國外交部發言人則表示,香港事務屬中國内政,強調中方反對外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)周二(6月30日)譴責中國政府實施港區國安法,稱當日對香港人來說是悲傷的一天(sad day)。

他聲稱中國在香港施行嚴厲的國安法,破壞香港的自治和中國一大偉大的成就(one of China's greatest achievements)。他指此舉奪走了香港成功的基礎,更批評中方「將一國兩制變成一國一制。」(turning 'One Country, Two Systems' into 'One Country, One System’.)

蓬佩奧更指,中方設立港區國安法的行動,表明中方在1984年《中英聯合聲明》和《基本法》中的承諾是空談(empty words)。

他強調美國「不會袖手旁觀」(would not stand idly by),指出華府已對破壞香港自治的官員實施簽證限制,並宣布停止對香港出口美國生產的軍用設備。

中國外交部周二就通過港區國安法發表聲明,指出香港是中國的特別行政區,香港事務屬於中國內政。中國外交部又強調,任何勢力及情況都無法動搖中國政府和人民維護國家主權安全、維護香港繁榮穩定的決心和意志,更指任何妄想利用香港危害中國主權、安全、發展利益的圖謀都絕不會得逞。

