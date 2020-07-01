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【港區國安法】「美國不會袖手旁觀」蓬佩奧譴責中國通過國安法

環球政治 11:17 2020/07/01

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中美兩國角力持續，港區國安法刊憲生效，美國國務卿蓬佩奧再次就香港事務表態。蓬佩奧譴責中國政府實施港區國安法，聲稱此舉破壞香港的自治，更表示「美國不會袖手旁觀。」中國外交部發言人則表示，香港事務屬中國内政，強調中方反對外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

【港區國安法】美議員提法案 助港人申請難民身份

【港區國安法】歐美27國聯署反對 中國組52國反擊

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二（6月30日）譴責中國政府實施港區國安法，稱當日對香港人來說是悲傷的一天（sad day）。他聲稱此舉奪走了香港成功的基礎，更批評中方「將一國兩制變成一國一制。」（turning 'One Country, Two Systems' into 'One Country, One System’.）

蓬佩奧更指，中方設立港區國安法的行動，表明中方在1984年《中英聯合聲明》和《基本法》中的承諾是空談（empty words）。

他強調美國「不會袖手旁觀」（would not stand idly by），指出華府已對破壞香港自治的官員實施簽證限制，並宣布停止對香港出口美國生產的軍用設備。

【港區國安法】英國外相藍韜文：立法為「嚴重一步」

【港區國安法】歐盟對中方決定感憤怒 正研究應對措施

中國外交部周二就通過港區國安法發表聲明，指出香港是中國的特別行政區，香港事務屬於中國內政。中國外交部又強調，任何勢力及情況都無法動搖中國政府和人民維護國家主權安全、維護香港繁榮穩定的決心和意志，更指任何妄想利用香港危害中國主權、安全、發展利益的圖謀都絕不會得逞。

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責任編輯：何穎兒

中美角力持續，美國國務卿蓬佩奧譴責中國政府實施港區國安法。

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