【港區國安法】美議員提法案 助港人申請難民身份

「港版國安法」周二晚上正式生效引起國際關注。美國共和民主兩黨參眾兩院議員隨即提出法案,要求國務院向港人提供第二級難民身份。而香港公民的配偶、子女以及中國籍父母亦包括在內。

共和黨參議員魯比奧(Marco Rubio)、參議員托德揚(Todd Young)聯同民主黨參議員梅嫩德斯(Bob Menendez)等提出「香港避風港法案」(Hong Kong Safe Harbor Act),要求國務院向曾參與和平示威或政治活動的香港公民,而遭到迫害或有充分擔憂遭到迫害,提供第二級難民身份。

魯比奧發表聲明指:

「因應昨晚北京落實《國家安全法》後,美國必須幫助香港人維繫自己的家園,並為那些因行使《中英聯合聲明》所保障的權利,而遭受迫害的人提供庇護。」

(Following last night’s implementation of Beijing’s National Security Law, the U.S. must help Hong Kongers preserve their society at home and find refuge for those who face persecution for exercising the rights once guaranteed under the Joint Declaration.)

美國目前有三類難民優先處理類別,難民可以申請永久居留權和公民身份。此法案表明,港人的申請不會受美國現有的難民數目上限所限。

法案亦要求國務卿,在法案生效180天內,及往後每90天向國會提交報告,公布正在處理及遭駁回的港人難民申請數字。

責任編輯:楊心悅