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【港區國安法】歐美27國聯署反對 中國組52國反擊

環球政治 11:08 2020/07/01

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港區國安法刊憲生效引起國際關注。歐美等27國聯署反對港區國安法，指控中方「破壞一國兩制」，「一定要重新考慮」。另一邊廂，多達52個國家聯合表態支持港區國安法。52國主要來自亞洲、非洲及拉丁美洲，他們以古巴為代表發聲明，強調所有國家都有權利就國家安全立法，港區國安法有利香港長期繁榮穩定。

【港區國安法】歐美27國聯署反對 中國組52國反擊

新華社報道，古巴、巴基斯坦、緬甸、埃及、喀麥隆、委內瑞拉、白俄羅斯、沙特阿拉伯等52個國家，在聯合國人權理事會第44次會議上發表聯合聲明，指出不干預主權國家內政是聯合國憲章，以及國際關係基本準則的必要原則；任何國家當中，就國家安全立法權力都在於政府，這本則上並非人權問題。

52國稱，中國為香港特別行政區維護國家安全制定法律框架和執行機制，並重申會貫徹一國兩制原則，這有利一國兩制的穩定和持久，並有利香港享受長遠繁榮和穩定，香港居民亦可在安全環境下更好地行使合法權利和自由，52國對此表示歡迎。

52國又重申，香港是中國不可分離一部分，香港事務是中國內政，外部勢力無權干預。52國敦促有關方面停止以香港議題干涉中國內政。

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在同一場合上，英國為首27國也發表聯合聲明，反對港區國安法。27國包括德國、法國、加拿大、澳洲、新西蘭、日本、瑞士等。

27國對港區國安法實施表示深感憂慮。他們指港區國安法制定過程沒有香港參與，「損害一國兩制和香港高度自治」，中方「必須重新考慮」。

香港《基本法》第18條訂明，當香港發生特區政府不能控制的危及國家安全動亂時，中央政府可頒佈相關全國性法律在香港實施。

27國又提及，他們當中不少國家去年都有份聯署，對中國新疆情況表示關注。最新聲明指，中國「必須」容許聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）「有實質意義地」接觸新疆。

歐美22國去年在聯合國人權理事會發表聯合聲明，反對中國在新疆反恐措施；亞非拉等36國隨即表態支持中國立場，積極評價中國新疆人權事業發展成就和反恐、去極端化成果。

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責任編輯：方圓之

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