林鄭：感謝中央信任　國安法可完善「一國兩制」

林鄭月娥今日（1日）出席香港特別行政區成立23周年酒會致辭，當中感謝中央信任，又指《國歌條例》和《港區國安法》的落實執行，有助穩定社會，又可完善「一國兩制」。

在是次酒會致辭中，林鄭表示，十分感謝中央一直的信任，家人和好友的愛護以及各級同事堅定不移的支持。

他們的關懷令我相信艱難的日子總會過去，風雨後一定會再見彩虹。同樣地，香港經歷過一年的政治和社會動盪，定會否極泰來。

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林鄭指，全國人民代表大會常務委員會昨天（30日）通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《港區國安法》），是自回歸以來最重要的發展，為完善香港維護國家主權、領土完整和安全的制度踏出歷史性的一步。

它顯示中央政府在香港自去年六月經歷了一年不斷升級的暴力和暴亂後，決心恢復香港的穩定；它顯示中央政府決心保護絕大多數奉公守法的香港市民，免受極小部分危害國家安全的人所害；它亦顯示中央政府決心貫徹和完善「一國兩制」這個讓香港特區成立二十三年以來一直維持繁榮穩定的原則。

她提及《港區國安法》主要針對極少數觸犯法律規定的四類嚴重危害國家安全罪的人，即分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖主義和勾結外國或境外勢力危害國家安全的罪行，保護絕大多數市民的生命財產、基本權利和自由。她又衷心感謝為《港區國安法》公開發言的人士和近三百萬在街頭和網上簽名支持的市民。

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