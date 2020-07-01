逾3萬人受災　雲南昭通洪災致住戶房屋倒塌

中國南方暴雨持續，於周一（29日）時，雲南省昭通市鎮雄縣、彝良縣、威信縣、鹽津縣等地遭受強降雨襲擊，強降雨帶來的影響壞力較強，不但引發洪澇，導致房屋倒塌、縣內多處被口淹，同時造成鎮雄縣3人遇難，在4縣中有33380人受災。有內媒拍攝短片所顯示，有住戶房屋倒塌時，「一開二」，半間房仍在陸地上，另半間則倒塌於洪水中。

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據人民日報報道，昭通市防汛抗旱指揮部已啟動防汛四級應急響應，而雲南多地亦受到破壞，當中玉米、土豆等農作物受災，電力、交通受損，有2戶6間房屋因災而倒塌，因災造成直接經濟損失2326萬元。

▲ 有內媒拍攝短片所顯示，有住戶房屋倒塌時，「一開二」，「半間」房仍在陸地上，另「半間」則倒塌於洪水中。（網上截圖）

早前，長江三峽大壩水位超近2米的防洪限制，處於十霸上游的重慶現80年來最強洪峰，四川省阿壩州當局上周二（23）提升洪水預警。安徽省六安市受持續降雨所影響，令河道水位上漲倒灌，多個村莊被淹外，安徽內共300座水庫超出限水位，當局又啟動防汛Ⅳ級應急響應，提前調度多個水庫預降水位。

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