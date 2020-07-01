  • 30°C
香港時間 : 2020701日 (三) 11:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網絡私隱】保護個人資料　推薦三大熱門VPN

環球政經 10:00 2020/07/01

分享：

網絡安全問題自去年起大受市民關注，「翻牆」工具VPN的搜尋及下載次數都近期都不斷上升，為甚麼？這是因為VPN最大功能就是「翻牆」，即突破某地區的網路封鎖，瀏覽被禁制的網站，但同時VPN也具備「隱身」功能，保護用戶的網絡足跡。

相關文章：「無痕模式」被揭有痕 Google遭索償390億

現時坊間有多款免費及付費的VPN可供選擇，但其實不是所有VPN都是百分百安全，選擇時應考慮以下數點：1) 供應商來源地及註冊地區：由於VPN供應商仍然可獲取用戶資料，如VPN註冊地的政府要求強制保留資料，便有機會造成資料外洩 2) 地區使用限制：現在部份國家會封鎖來自其他地區的IP，如香港IP不能瀏覽部份內地影音平台，故選擇VPN時，必先弄清VPN供應商能夠突破甚麼地區的網絡。

相關文章：【港區國安法】國安法刊憲　即日晚上11時生效

以下便會推薦三大熱門的VPN:

Nord VPN

Nord VPN是本港最熱門的VPN供應商，公司總部設於巴拿馬。巴拿馬現時沒有任何強制性保留資料的法律，加上巴拿馬本來就是避稅天堂，未來推出相關法例的機會也較低，故Nord VPN的供應商都不會向第三方分享用戶個人資料，惟價格較昂貴。

安全性方面，Nord VPN更是少數達軍用加密級數的VPN供應商，擁有Double VPN及Obfuscation的功能，前者是將本已加密的資料再進行多一次VPN加密，後者則是以假資料掩護用戶的網絡足跡。

SurfShark VPN

Surfshark註冊於英屬維爾京群島，同屬避稅天堂，現時沒有強制性保留資料的法律，未來出現相關法例的機會也較低，而且它也同樣有達軍用級數的加密技術，安全性暫不成問題，惟其伺服器數量較少。

Express VPN

Express VPN亦同樣是註冊於英屬維爾京群島，並同達軍用等級加密技術，安全性也不成問題。Express VPN 在全球94個國家擁有3,000多台伺服器，網速據稱是眾VPN最表現最快且最穩定，惟價格會較昂貴。

撰文 : 國際組

翻牆 巴拿馬 香港 英屬維爾京群島 VPN

上一篇文章

林鄭：感謝中央信任　國安法可完善「一國兩制」

下一篇文章

【樓市現象】樓價升、租金跌怪現象再現 三大原因你估中幾多個﹖
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【綠置居】投訴屋苑爆糞渠兼有鼠患　麗翠苑業主哽咽：房委會賣豬仔
【綠置居】投訴屋苑爆糞渠兼有鼠患　麗翠苑業主哽咽：房委會賣豬仔
【中概股陷阱】中概股又出事！　金凰珠寶「假金」融資逾百億
【中概股陷阱】中概股又出事！　金凰珠寶「假金」融資逾百億
【股樓專欄】樓價不跌反升之謎
【股樓專欄】樓價不跌反升之謎
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (一)
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (一)
【iM會客室 青姐X沈大師】半年結 歇一歇定要撇？（足本版）
【iM會客室 青姐X沈大師】半年結 歇一歇定要撇？（足本版）
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」