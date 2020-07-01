【網絡私隱】保護個人資料　推薦三大熱門VPN

網絡安全問題自去年起大受市民關注，「翻牆」工具VPN的搜尋及下載次數都近期都不斷上升，為甚麼？這是因為VPN最大功能就是「翻牆」，即突破某地區的網路封鎖，瀏覽被禁制的網站，但同時VPN也具備「隱身」功能，保護用戶的網絡足跡。

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現時坊間有多款免費及付費的VPN可供選擇，但其實不是所有VPN都是百分百安全，選擇時應考慮以下數點：1) 供應商來源地及註冊地區：由於VPN供應商仍然可獲取用戶資料，如VPN註冊地的政府要求強制保留資料，便有機會造成資料外洩 2) 地區使用限制：現在部份國家會封鎖來自其他地區的IP，如香港IP不能瀏覽部份內地影音平台，故選擇VPN時，必先弄清VPN供應商能夠突破甚麼地區的網絡。

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以下便會推薦三大熱門的VPN:

Nord VPN

Nord VPN是本港最熱門的VPN供應商，公司總部設於巴拿馬。巴拿馬現時沒有任何強制性保留資料的法律，加上巴拿馬本來就是避稅天堂，未來推出相關法例的機會也較低，故Nord VPN的供應商都不會向第三方分享用戶個人資料，惟價格較昂貴。

安全性方面，Nord VPN更是少數達軍用加密級數的VPN供應商，擁有Double VPN及Obfuscation的功能，前者是將本已加密的資料再進行多一次VPN加密，後者則是以假資料掩護用戶的網絡足跡。

SurfShark VPN

Surfshark註冊於英屬維爾京群島，同屬避稅天堂，現時沒有強制性保留資料的法律，未來出現相關法例的機會也較低，而且它也同樣有達軍用級數的加密技術，安全性暫不成問題，惟其伺服器數量較少。

Express VPN

Express VPN亦同樣是註冊於英屬維爾京群島，並同達軍用等級加密技術，安全性也不成問題。Express VPN 在全球94個國家擁有3,000多台伺服器，網速據稱是眾VPN最表現最快且最穩定，惟價格會較昂貴。