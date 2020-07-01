【美股收市】道指倒升217點 次季漲幅1987年後最勁

美股周二反覆向好，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）及財長姆欽（Steven Mnunchin）到國會作證，市場憧憬美國經濟逐步改善，帶動納指重上萬關，道指倒升。

道指收報25,812點，升217點或0.85%；標指收報3,100點，升47點或1.54%；納指收報10,058點，升184點或1.87%。

道指第二季累升17.8%，為1987年首季以來最大單季漲幅；標指累升近2成，為1998年第四季以來最勁；納指單季累升更接近31%，為1999年以來表現最佳。

鮑威爾表示，多個州份重啟活動後，經濟情況有進展，但現時最大挑戰是防範疫情擴散，因為疫情擴散將影響經濟復甦進度。

姆欽認為美國經濟仍在繼續復甦，失業率仍處高位，但有所改善。姆欽希望在7月底前通過法案，來恢復薪酬保障計劃（PPP）基金的使用，並認為可獲民主及共和兩黨支持。

避險資產仍受捧，金價上揚，紐約8月期金收報1800.5美元，升1.1%，創自2011年以來收市新高。於第二季，紐約期金累升近13%。

利比亞國營油企準備恢復出口，市場憂慮油市供過於求，油價受壓，紐約8月期油收報39.27美元，跌1.08%；布蘭特8月期油收報41.15美元，跌1.34%。

紐約期油第二季累升逾90%，惟上半年仍累跌逾3成。