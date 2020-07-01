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【樓市現象】樓價升、租金跌怪現象再現 三大原因你估中幾多個﹖

股樓投資 07:30 2020/07/01

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傳統的樓市經驗告訴大家，樓價跟租金有正向的關係，走勢往往齊上齊落。但據差估署周二（30日）公布的最新5月份樓市數據，其內私人住宅售價指數按月升約1.9%，超越去年底水平。但同時差估署也公布5月份私人住宅租金指數，按月跌約1.2%，以首5個月累計更累跌約6.3%，為何租金表現與同期樓價呈背馳局面?

【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」


1.利率低企 業主轉賣為租 
美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，2015年及2019年亦曾出現「樓價升、租金跌」的情況，惟今年情況相對顯著。箇中原因，是隨著疫情減退，樓市回暖，加上息率低企，相信持貨力強的業主於現階段未會急於沽貨，反而寧願將單位出租，部份甚至以低於市價放租吸客，導致今年樓價與租金出現明顯的背馳；然而，隨著樓市回暖，加上租務旺季來臨，租金跌勢或有望放緩，預期短期未會大幅下挫。

【樓市前景】「港區國安法」塵埃落定 點解樓價將長升長有?


 2.酒店劈價推月租計劃
疫情下訪港旅客跌至近零，酒店亦乏人問津，出現房間丟空問題，有酒店隨即大幅減價以吸引住客，自年初以來，香港很多酒店推出短租酒店優惠或月租酒店優惠，價錢包上網、水電，並有「執房」服務，租金比租住私人住宅方便及便宜得多，如位於葵涌的旭逸酒店‧荃灣，連續28晚的住宿價只為8,400元，十分抵住，難怪不少原租住私樓的租客轉投租住酒店，令住宅租金受壓。

【樓價指數】官方樓價指數最新報384.8點按月升1.9% 距離去年歷史高位僅3%


3.大企業降員工住屋津貼
以往任職跨國企業的外籍或高級員工享有豐厚的租金津貼，他們是豪宅級租盤的主要客源，撐起租金。但疫情下不少企業的生意受影響，部份更削減員工的租金津貼，因此員工惟有遷至銀碼較低的租盤，近月不少豪宅級租盤也錄得劈租成交，也牽連至整體租金下跌。

【新盤出擊】茶果嶺KOKO HILLS快開價 設區內罕有一房四房戶 最細345呎起

 

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撰文 : 陳詠妍

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