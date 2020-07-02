【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴

2020年上半年，本港飽受疫情及限聚令打擊，發展商推盤步伐並不積極。踏入下半年，本港疫情緩和，雖然未知「港區國安法」對本港經濟及樓市的影響如何，但觀察過去一個月的樓市表現，即使「港區國安法」至在必行，但市場餓盤已餓盤多時， 長實（01113）及港鐵（00066）旗下日出康城SEA TO SKY銷情熾熱；同時，發展商也要「追數」會加快推盤步伐，綜合市場數據，下半年將有約9,000伙新盤單位趕登場，主要供應集中在大圍及屯門區。

本網綜合數據，嚴選以下5個有望於下半年推出的全新住宅項目，此5大項目無論在位置及交通上也具獨特之處，未來推出市場，相信必成準買家的焦點：

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1.大圍站上蓋項目

▲ 大圍站上蓋項目



由新世界發展（00017）和港鐵（00066）合作發展的大圍站上蓋物業項目，分為三期發展，合共提供約3,090伙單位，為本港近年罕有的大型住宅項目。本港對上一個伙數逾3,000伙的大型發展項目，為新地（00016）及港鐵（00066）合作發展的南昌站鐵路上蓋樓盤匯璽，該項目共提供3,414伙，也分3期發展。



大圍站項目第1期有望於下半年推出，該項之所以成市場焦點，除由於項目的單位數量夠多，也是區內多年未見的全新大型住宅項目。該項目的賣點就是座擁屯馬線概念，未來屯馬線開通後，可直接由大圍坐港鐵到達紅磡，不用轉車，乘客也可於紅磡坐過海巴士到港島。該區對上一個大型住宅項目，就是要數到於2010年至2012年間開售、長實（01113）及港鐵合作發展的港鐵大圍車廠上蓋項目名城。



大圍站上蓋住宅項目第1期共有2座住宅大樓，提供783伙，單位間隔由1房至4房，預計關鍵日期為2022年9月30日。項目目前正待批預售樓花同意書。至於項目第2期由3座住宅大樓組成，也正待批預售，間隔則由開放式至4房，預計關鍵日期為2022年11月30日，亦有機會今年內推售。而第3期則由2座住宅大樓組成，間隔由1房至4房，目前仍未入紙申請預售，有望於明年推售。

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2.西鐡錦上路項目

▲ 西鐡錦上路項目



由信置（0083）、中海外（0688）及嘉華（0173）合作發展的西鐵錦上路站第一期項目，是下半年有望推出的西鐵站上蓋伙數最多的項目，涉及約2,200伙。該項目將興建7座樓高16至17層的住宅大廈，預計於2025年或之前落成，若該項目在下半年推售，樓花期可長達逾4年。項目的住宅樓面面積約123.6萬平方呎，另設有21.6萬平方呎的非住宅樓面面積，將用作商業、重置停車場及公共交通交滙處之用。



錦上路站一帶物業以低密度住宅及村屋為主，錦上路項目是區內較少有高座分層住宅屋苑，相信大部份單位可擁開揚景觀。交通方面，從錦上路站坐西鐵至尖東約30分鐘車程，前往市區十分便利；同時也有交通專線直達深圳，方便需要往來內地香港的住戶。

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3.屯門海皇路御海灣

▲ 屯門海皇路御海灣



新地（00016）旗下屯門海皇路項目分為兩期發展，其中第1期命名為「御海灣」（REGENCY bay) ，已獲批售樓紙，該項共提供263伙。新地代理業務部總經理張卓秀敏於6月中時也表示項目將於短期內將公布最新部署，定價約參考同區御半山第二期的價格，目前該盤一房單位實用呎價為19,000元，御半山兩期合共推出超過900伙，平均呎價逾16,000元。



御海灣的單位間隔由開放式至3房，另設特色戶單位，單位實用面積254至692平方呎，主打細單位，其中標準一房及兩房單位佔71%，開放式單位也佔16%，至於三房單位只佔約8%，另設少量特色單位，單位享向南海景。



4.長沙灣興華街GRAND VICTORIA

▲ 長沙灣興華街GRAND VICTORIA



由會德豐（00020）、信置（00083）、嘉華（00173）、世茂房地產（00813）及爪哇控股（00251）合作的長沙灣荔盈街1期，早前已命名為GRAND VICTORIA，目前已入紙申請預售樓花同意書，現尚待批中，有望於今年第四季推出。該盤設有524伙，間隔由開放式至至4房單位，主打2房及3房單位，佔全盤約70%。項目關鍵日期為2023年1月，意味樓花期長達32個月。



上述項目地皮由信置、世茂房地產、會德豐等發展商合組的財團於2017年以172.88億元投得，每方呎樓面地價約1.75萬元，成為當時全港最貴住宅地王，雖然該紀錄維持僅半年，由2018年5月新地以251.61億元、每方呎樓面地價17,776元投得的東九啟德第1F區1號商住地所打破，但GRAND VICTORIA現址地皮仍為本港最貴住宅地王的第二位。



項目為於九龍市區，距離港鐵南昌站約5至7分鐘步程；也鄰近大型商場、南昌站上蓋的V Walk，購物交通也便利，勢成追求便捷生活的打工族或分支家庭熱選，發展高也表示，GRAND VICTORIA售價將參考同區臨海物業及部分港島項目。

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5.何文田St. George’s Mansions

▲ 何文田St. George’s Mansions



由中電（00002）和信置合作發展的何文田嘉道理道24A號St. George’s Mansions，原址為中電前總部。項目由3座大樓組成，提供175伙，主打3房及4房，3房實用面積約1,800平方呎、4房實用面積約2,000至2,100平方呎。同時也設有少量屬於約800平方呎的2房單位，另備有5伙連天台或連平台單位。

信置營業部集團聯席董事田兆源認為，區內不少富豪居住，當中富二代料為目標買家族群之一。項目主要可看到為低密度綠化景觀，項目正待批售樓紙，有機會於今年下半年推售。

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