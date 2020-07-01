【轉型成功】香港電視攻網購首錄盈利　上半年料賺最少9000萬元

「魔童」王維基旗下，本港網購平台HKTV Mall營運商的香港電視(01137)宣布電子商貿業務推出5年來首度錄得盈利。集團公布，根據首五個月業績評估，集團預期上半年虧轉盈，錄得不少於9000萬元的盈利。這筆盈利並未包括來自抗疫基金下保就業及其他補助津貼的1,630萬元款項。去年同期集團虧損1.5億元。

相關文章：【口罩抽籤】網民批港視口罩無鐵線 王維基親自現身回應

集團指出，盈喜原因主要由於承去年銷售表現上升趨勢帶來的持續增長動力，不斷將客戶由線下轉到線上，以及越來越多的產品類別轉向網上購買及增加購買頻率。第二，業務量增長，總毛利率及混合佣金率上升以及配送成本佔已完成訂單總商品商額（GMV）的百分比本下降。第三，集團旗下網站的網上瀏覽量及業務量也較預期增加，從而進一步推高今年首5個月的銷售表現。

相關文章：【口罩來了】香港電視升近3％ 市值續壓TVB

同時，香港電視表示下半年的業務增長及財務表現的持續性仍存在不確定性，主要由於已完成訂單總商品交易額中，約6成來自非糧油雜貨產品類別，例如美容及健康產品、電子電器產品、家品傢俬等。上述產品銷情可能受疫情及本港政經環境引起的不明朗消費意欲所影響。