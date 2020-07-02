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【HKTVmall】港視股價飈近兩成　盈喜預告虧轉盈賺不少於9000萬

金融經濟 12:24 2020/07/02

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香港電視發盈喜，料上半年扭虧為盈。

香港電視 （01137） 發盈喜，預計截至今年6月底止上半年將扭虧為盈，錄得純利不少於9000萬元，去年則虧損1.55億元。這是集團自2015年推出電子電貿業務起，至去年累計虧損近17億元以來，首次轉虧為盈。港視股價開市飈逾兩成，報5.4元，半日收報5.31元，升19.3%，成交額1.68萬元。

集團指出，該預計純利並不包括預期錄得政府防疫抗疫基金下的「保就業」計劃及其他補助共1630萬元旳補助。

集團解釋，主要由於承去年銷售表現上升趨勢帶來的持續增長動力，不斷將客戶由線下轉到線上，以及越來越多的產品類別轉向網上購買及增加購買頻率。其次，業務量增長，總毛利率及混合佣金率上升以及配送成本佔已完成訂單總商品商額（GMV）的百分比本下降。肺炎疫情下，網上瀏覽量及業務量按預期增加，進一步提升今年首5個月的銷售表現。

公司指下半財年營運仍有不確定定，包括中美貿易戰、新型肺炎及本地政治及經濟環境而引起的不明朗消費意欲所帶來的風險；集團已完成訂單總商品交易額中，約60%來自非糧油雜貨產品類別，例如美容及健康產品、電子電器產品、家品傢俬等，相關產品非常容易受相關風險影響。

此外，香港電視表示，下半年的業務增長及財務表現的持續性仍存在不確定性，包括中美貿易戰、疫情及由本地政治及經濟環境而引起的不明朗消費意欲。集團解釋，已完成訂單總商品交易額中，約6成來自非糧油雜貨產品類別，例如美容及健康產品、電子電器產品、家品傢俬等，容易受所提及的風險影響。

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