【中概股】拼多多破頂見90美元市值逾8000億　僅次阿里第二大內地電商

▲ 拼多多僅此阿里第二大電商。

拼多多（美：PDD）股價創歷史新高，高見90.48美元，市值也水漲船高，達1079億美元（8363億港元）。僅4歲的「後浪」拼多多一路奔跑，將「前浪」京東 （09618） 拋在身後，成為第二大電商，京東目前市值929億美元（7200億港元）。

拼多多股價現回落至87.277美元，微挫0.25%。

拼多多近期頻頻與內地多個城市達成戰略合作。繼寧波、青島、東莞、泉州等沿海外貿城市後，首座內陸腹地特色外貿大市，鄂爾多斯市政府今天（30日）宣布與拼多多達成戰略合作，啟動出口轉內銷的新消費引擎。

此外，拼多多與百度（美：BIDU）旗下智能音響小度、國美零售 （00493） 合作，不斷拓寬業務範圍。

拼多多用戶數超京東 用戶規模直逼阿里

拼多多與阿里巴巴 （09988） 旗下天貓淘寶、京東不一樣，拼多多主打下沉市場，針對低綫城市的用戶，營銷策略是以社交電商方式為主的「低價+拼團」，同時也有「百億大補貼」加以配合。

據第一季財報披露，公司過去12個月GMV為1.16萬億元人民幣，按年增長108%。而年度活躍買家數達6.28億人，按年增長42%。此外，拼多多平均月活躍用戶數為4.87億人，按年增長68%。

而阿里巴巴披露包括盒馬、銀泰等在內的年度活躍買家達7.26億人。京東年度活躍用戶數最少，有3.87億人。

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