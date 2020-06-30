【港區國安法】國安法刊憲　即日晚上11時生效

政府晚上發新聞稿，指《港區國安法》已刊憲並由即日晚上11時生效。《港區國安法》共66條，分為6章，分別為總則、香港特區維護國家安全的職責和機構、罪行和處罰，案件管轄、法律適用和程序、中央駐香港特別行政區維護國家安全機構及附則。以下是新聞稿的各個重點：

一、由行政長官領導的港區國安委

《港區國安法》規定，特區設立由行政長官擔任主席的「香港特別行政區維護國家安全委員會」（港區國安委），負責維護國家安全事務，承擔維護國家安全主要責任，並受中央人民政府監督和問責。港區國安委成員包括：政務司司長、財政司司長、律政司司長、保安局局長、警務處處長、按《港區國安法》第十六條規定的警務處維護國家安全部門負責人、入境事務處處長、海關關長和行政長官辦公室主任。下設秘書處，由秘書長領導，秘書長由行政長官提名，中央人民政府任命。

港區國安委的職責為分析研判香港特區維護國家安全形勢，規劃有關工作、制定政策、推進法律制度和執行機制建設及協調重點工作和重大行動。港區國安委的工作不受干涉，工作信息不予公開，作出的決定不受司法覆核。而且，港區國安委設國家安全事務顧問，由中央人民政府指派，國家安全事務顧問列席港區國安委會議，就相關事務提供意見。

二、執法部門

特區政府警務處和律政司作為主要執行部門，設立專門處理維護國家安全事務部門。有關維護國家安全的開支和所涉及的人員編制，經行政長官批准後，由財政司司長從政府一般收入撥出，不受現行法律規定的限制。財政司司長須每年就款項控制和管理向立法會提交報告。

警務處對有合理理由懷疑涉及危害國家安全犯罪的人，可由行政長官批准下，截取通訊和秘密監察、搜查處所、要求有關組織或個人回答問題、提供資料、移除訊息等，相關細則由港區國安委制定。

三、檢控工作

律政司專門的國家安全犯罪檢控部門負責國家安全犯罪案件的檢控工作，任何人未經律政司司長書面同意，不得就國家安全犯罪案件提出檢控。律政司司長可基於保護國家秘密等理由，發出證書指示相關訴訟毋須在有陪審團的情況下進行審理；若原訟法庭在沒有陪審團的情況下進行審理，則應由三名法官組成審判庭。

各級法院指定法官負責審理危害國家安全犯罪案件，除涉及國家秘密外，審判應當公開進行，判決結果應當一律公開宣布。「指定法官」是由行政長官經諮詢港區國安委和終審法院首席法官後，從各級法院法官中作出指定。

四、駐港國安公署角色？

當案件出現以下三種情況之一，特區政府或中央駐港維護國家安全公署便可提出，在中央人民政府批准後，便由駐港國安公署將就《港區國安法》規定的犯罪案件行使管轄權。這些情況包括1.案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港特區管轄確有困難 2.出現香港特區政府無法有效執行《港區國安法》的嚴重情況 3.出現國家安全面臨重大現實威脅的情況。