【美國大選分析】拜登阿茂整餅 想跟選民荷包為敵？（訂戶專享） 環球政治 08:08 2020/07/01 分享： 美國總統大選形勢愈見清晰，共和黨特朗普選情落後已是毋庸置疑，但民主黨拜登並非贏定。拜登揚言將撤銷大部分的特朗普減稅措施，損及每名美國納稅人的切身利益，恐怕將動搖一眾金主和選民對他的支持。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普無得留低？（訂戶專享） 2020/06/30 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普無得留低？（訂戶專享） 【歐美關係分析】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心（訂戶專享） 2020/06/29 【歐美關係分析】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心（訂戶專享） 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 2020/06/28 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 【中美角力分析】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」（訂戶專享） 2020/06/25 【中美角力分析】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」（訂戶專享） 【美國示威】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛 2020/06/20 【美國示威】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普無得留低？（訂戶專享） 2020/06/30 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普無得留低？（訂戶專享） 【歐美關係分析】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心（訂戶專享） 2020/06/29 【歐美關係分析】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心（訂戶專享） 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 2020/06/29 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享） 2020/06/28 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享） 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 2020/06/28 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 政治 選舉 總統大選 拜登 稅務 特朗普 減稅 美國 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入