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【美國大選分析】拜登阿茂整餅 想跟選民荷包為敵？（訂戶專享）

環球政治 08:08 2020/07/01

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美國總統大選形勢愈見清晰，共和黨特朗普選情落後已是毋庸置疑，但民主黨拜登並非贏定。拜登揚言將撤銷大部分的特朗普減稅措施，損及每名美國納稅人的切身利益，恐怕將動搖一眾金主和選民對他的支持。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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