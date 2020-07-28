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【美國大選】拜登提議瘋狂加稅 跟選民荷包為敵？

環球政治 09:55 2020/07/28

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美國總統大選進入倒數100日，形勢愈見清晰，共和黨特朗普選情落後已是毋庸置疑，但民主黨拜登並非贏定。拜登揚言將撤銷大部分的特朗普減稅措施，損及每名美國納稅人的切身利益，恐怕將動搖一眾金主和選民對他的支持。

  • 拜登稱要推翻特朗普減稅措施
  • 加稅範圍廣，普羅大眾難幸免
  • 疫情挫經濟，加稅勢阻礙復甦

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拜登表明，當選後會推翻特朗普大部分減稅措施，並大幅加稅。

拜登上月底舉行視像競選籌款活動，大談他的稅務計劃，並向一眾金主明言，一旦入主白宮，他會給束大部分由特朗普頒布、涉及數萬億美元的減稅措施，「即使你們當中很多人可能不喜歡」。

拜登批評特朗普的減稅措施是不負責任，猶如糖衣毒藥，把美國推入數萬億美元的赤字當中。他強調，即使金主不喜歡，但他也會堵塞相關稅務漏洞。

企業稅（corporate tax）是其中一個重點，特朗普任內把企業稅的稅率由35%，一口氣降至21%，務求增加美企回流和海外企業赴美經營的吸引力。

不過，拜登準備把企業稅率提高至28%，務求在未來10年獲得1.3萬億美元稅收。他同時有意把資產增值稅率，調升一倍至40%的水平，又將會順應進步派倡議，徵收碳排放稅（carbon tax）。

盡管拜登目前選情大好，據報當日仍籌得最少200萬美元。但加稅建議觸及金主和廣大選民的切身荷包利益，事關重大，在當前美國社會焦點不在稅務之時，拜登卻刻意觸碰，便可能為特朗普扳平劣勢埋下伏筆。

在競選期間倡議加稅，拜登並非第一人，起碼4年前的希拉莉都是這樣，她當年準備加稅合共1萬億美元。惟她的選舉結果有目共睹，就是爆冷輸給特朗普。

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特朗普縱使經常口不擇言，但其減稅措施確實惠及大眾。

綜合美國傳媒現階段報道，拜登的加稅建議更激，準備以加稅手段在未來10年增加庫房收入近4萬億美元，將是美國及世界歷史上最大規模的加稅。

影響對象除了大企業，還有小企業、中產、藍領，基本上所有納稅人無一幸免。

林林種種的稅項加起來，一個中產家庭可能每年要多繳稅2,000美元。由於拜登亦將推翻特朗普所擴大的子女免稅額和標準扣稅額，即使是一名中等收入、育有一名子女的單親家長，也面臨額外1,300美元稅款。

雖說總統有心，國會仍可阻撓，但現階段民調卻顯示，民主黨有望同時控制參眾兩院，意味拜登一旦勝選，他的4萬億加稅計劃便可能搭上直通車，得以迅速通過。

毫無疑問，特朗普的言行經常遭人詬病，但其減稅措施確實是惠及普羅大眾，不論是小企業、藍領或是中產也嚐到甜頭。

特朗普任內創造了700萬個新職位，把非洲裔、拉丁裔和亞洲裔的失業率壓至美國史上最低，同時工資有所增長，而中產收入亦見提升。

縱使上述成績在新冠肺炎疫情爆發後幾乎全面蒸發，但這反映特朗普在刺激經濟方面確有一手。

反觀，拜登似乎沒有審慎考慮過疫情對經濟的打擊，當不少人已經飯碗不保，拜登卻大談加稅，豈不倒自己米。

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疫情重挫美國經濟，倘若拜登加稅，勢必令廣大美國納稅人百上加斤。

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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