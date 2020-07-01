聯儲局全力護航 美股下半年樂觀（訂戶專享）

美股上半年表現好壞參半，道指及標指累跌10%及5%，納指卻升10%，兼且再創新高。美股年初一度急挫逾2成，導致長達11年大牛市告終，其後因幾大科網股的強勢，總算收復大部分失地。預期聯儲局、特朗普及新冠肺炎，下半年仍是美股成敗的3大主角。

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