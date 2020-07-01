聯儲局全力護航 美股下半年樂觀（訂戶專享） 環球經濟金融 11:00 2020/07/01 分享： 美股上半年表現好壞參半，道指及標指累跌10%及5%，納指卻升10%，兼且再創新高。美股年初一度急挫逾2成，導致長達11年大牛市告終，其後因幾大科網股的強勢，總算收復大部分失地。預期聯儲局、特朗普及新冠肺炎，下半年仍是美股成敗的3大主角。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普無得留低？（訂戶專享） 2020/06/30 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普無得留低？（訂戶專享） 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 2020/06/28 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 2020/06/28 特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享） 2020/06/28 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享） 【中美角力分析】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」（訂戶專享） 2020/06/25 【中美角力分析】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】拜登阿茂整餅 想跟選民荷包為敵？（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】拜登阿茂整餅 想跟選民荷包為敵？（訂戶專享） 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普無得留低？（訂戶專享） 2020/06/30 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普無得留低？（訂戶專享） 【歐美關係分析】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心（訂戶專享） 2020/06/29 【歐美關係分析】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心（訂戶專享） 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 2020/06/29 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享） 2020/06/28 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享） 美股 新冠肺炎疫情 總統大選 中美貿易協議 中美關係 中美貿易戰 特朗普 美國聯儲局 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入