聯儲局全力護航 美股下半年樂觀

美股上半年表現好壞參半，道指及標指累跌10%及5%，納指卻升10%，兼且再創新高。美股年初一度急挫逾2成，導致長達11年大牛市告終，其後因幾大科網股的強勢，總算收復大部分失地。預期聯儲局、特朗普及新冠肺炎，下半年仍是美股成敗的3大主角。

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新冠肺炎第二波疫情，破壞力難料

道指、標指及納指第二季分別升18%、20%及31%，為逾20年來最佳季度表現。以3月中低位計，道指3個多月急升逾4成，納指同期的表現更佳，急升近50%，改寫即市新高至10221點。

新冠肺炎疫情上半年重創全球，多國承受成千上萬的人命傷亡，各地政府只能封關封城，迎擊這種根本所知不多的病毒。

如此激進的隔離防疫措施，導致經濟活動暫時停擺，甚至如美國總統特朗普（Donald Trump）等重視經濟多於人命的領袖所言，今次經濟停頓的破壞力，已較疫情的殺傷力，來得更嚴重、更慘烈。

不過，聯儲局等環球央行放水推波助瀾，加上美歐的疫情放緩，全球經濟有見底迹象，環球股市自3月起大幅反彈，部分地方不但收復疫情爆發以來的跌市，甚至愈升愈有，如納指般再次破頂，也非罕見。

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展望下半年，瑞銀（UBS）首席投資經理Mark Haefele直言，市場仍由3大故事主導︰「聯儲局故事」（Fed story）、「 第二波疫情故事」（second-wave story）及「美國大選故事」（ U.S. election story）。

撇除白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）日前於直播訪問，先稱中美貿易戰首階段協議已經玩完，後指傳媒斷章取義及誤解的突發事件，上述3大故事中，此刻市場最關心及最重視的，無疑是聯儲局故事。

聯儲局3月先推無限量寬，6月再說2022年前不考慮加息，令市場的樂觀情緒異常高漲，好消息被無限放大，壞消息則暫且不理。現階段，大家仍然不太擔心第二波疫情來襲，經濟V型反彈機會渺茫；或是特朗普選情不利，下半年料對中國擺出更強硬態度，令中美角力進一步惡化等。

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難怪瑞銀對後市非常樂觀，指出單是聯儲局這個明確的（unambiguous）故事，中期已經足以推動美股更上一層樓，絕非投資者在旁觀戰的合適時機。

惟後市的最大隱憂，始終是第一波疫情未完全平復之際，第二波疫情已因各地爭相解封而迅速淹至，預示環球經濟極大機會再受衝擊，而破壞力隨時較第一波疫情更大。

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