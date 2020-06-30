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【美股開市】道指跌幅收窄至不足20點 波音遭取消近百飛機訂單

環球經濟金融 21:39 2020/06/30

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新冠肺炎在美國的疫情持續反彈，加上重磅股波音（Boeing）遭到挪威航空取消97架飛機訂單，股價下挫，拖累美股周二低開，但道指跌幅逐步收窄至不足20點，納指和標指向好。

波音（美：BA）跌4.3%，主因挪威航空（Norwegian Air）取消737 MAX和787的飛機訂單，並有意就737 MAX停飛和787引擎問題向波音要求賠償。

富國銀行（Wells Fargo，美：WFC）跌0.4%，主因接受聯儲局壓力測試後，第3季可能需要減少派息。同業美銀（ Bank of America，美：BAC）、花旗（Citigroup，美：C）、摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM）和高盛（Goldman Sachs，美：GS）將維持派息，股價升幅介乎0.8%至1.2%。

聯儲局主席鮑威爾和財長姆欽將於本港時間周三凌晨到國會作證，市場觀望二人發言，匯市和債市變動不大。

美元靠穩，美匯指數稍升0.1%，報97.61；歐元和日圓跌0.2%和0.1%，報1.1219美元和107.68兌1美元。10年美債息跌1點子，報0.625厘。

疫情反彈，加上利比亞國營油企準備恢復出口，市場憂慮油市供過於求，油價偏軟。紐約期油和布蘭特期油均跌1.8%，報38.99美元和40.95美元。

道瓊斯工業平均指數 美股

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