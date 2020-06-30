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《國企改革三年行動方案》獲批　習近平主持會議

金融經濟 21:30 2020/06/30

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國家主席習近平主持召開中央全面深化改革委員會，通過《國企改革三年行動方案（2020－2022年）》，會議指出，今後3年是國企改革關鍵階段，要堅持和加強黨對國有企業的全面領導，堅持和完善基本經濟制度，堅持社會主義市場經濟改革方向，抓重點、補短板、強弱項，推進國有經濟布局優化和結構調整，增強國有經濟競爭力、創新力、控制力、影響力、抗風險能力。

據年初國務院國資委秘書長彭華崗指出，方案制定思路瞄準三大方向，將有針對性地開展中央企業提質增效專項行動，確保2020年中央企業穩增長目標的實現。具體措施包括，繼續推動科技創新能力強、市場應用前景好的企業上市，重點推進裝備制造、化工產業、海外油氣資產等專業化整合。

他當時指出，未來在資本市場上，根據中央企業發展的需要，不管在A股上市也好，或者香港市場上市也好，國資委完全持積極的鼓勵態度。

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