【美國疫情】高盛撐「強制全民戴口罩」 稱可避免5%經濟損失

▲ 高盛報告指出，若美國實施「全民口罩令」，對疫情及經濟均有幫助。

美國新冠肺炎情反彈，政界亦紛紛呼籲全民戴口罩後，華爾街大行亦加入支持「全民口罩強制令」。外媒報道，高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示，全民口罩強制令可以使佩戴口罩的人數增加15個百分點，並將每日新病例增長由1個百分點降至0.6個百分點。

Jan Hatzius及其團隊研究近日發表了一份研究報告，內容關於佩戴口罩與疫情變化及經濟之間的關聯度。報告指出，全民戴口罩可以帶來可觀且具有統計學意義的結果。

「全民戴口罩」可免GDP損失5%

研究發現，全民口罩令不止可以降低新增確診病例增長速度，同時亦能夠避免經濟再停頓而令GDP損失5%。

研究團隊統計了美國各州民眾佩戴口罩的情況，結合疫情傳播的數據，發現感染率與戴口罩比例之間存在關聯。研究同時亦發現，在減少群眾出行、避免大型聚會等措施實施之際，戴口罩阻止疫情傳播的效用未有減少。

根據高盛的估計，今年首4個月，封城、社交距離限制使美國GDP減少了17％。Hatzius表示，如果強制戴口罩能夠顯著降低冠狀病毒感染，則不論從公共衛生還是從經濟角度而言都是有價值的。

較早前，美國副總統彭斯開始呼籲全民戴口罩，而民主黨眾議院議長佩洛西更表示，全美口罩強制令早就應該實施。

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