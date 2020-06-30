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【科技人才】微軟夥LinkedIn推數碼技能培訓計劃　推動數碼經濟發展

科技 23:01 2020/06/30

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微軟（Microsoft）與LinkedIn今舉行網上發佈會，宣布將在今年內為全球各地2500萬人提供數碼技能培訓，並制定三大策略。（法新社資料圖片）

在新冠肺炎疫情下，科技產業成為意想不到的受益者，全球各大科企均積極進行數碼轉型，以及協助員工進行數碼技能培訓。微軟（Microsoft）與LinkedIn今（30日）舉行網上發佈會，宣布將在今年內為全球各地2500萬人提供數碼技能培訓，並制定三大策略。

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微軟總裁Brad Smith、微軟行政總裁Satya Nadella及LinkedIn行政總裁Ryan Roslansky在發布會上提到，為協助工作受疫情影響的員工再進行培訓，讓他們在數碼經濟中增加競爭力。而該計劃包括三大範疇，首先，將透過數據找出人才需求最大的職位，並與各地政府分享數據；其後，為員工提供免費學習資源，包括：於Microsoft Learn、LinkedIn Learning 和 GitHub Learning Lab 平台上建立免費的學習內容庫；最後，讓員工和企業進行配對聯繫，年底前提供低成本和行業認可的技能認證途徑，助有需要人士取得認證後，增加獲錄用的機會。

微軟總裁Brad Smith在在發布會上提到，將與LinkedIn推出新計劃，協助工作受疫情影響的員工再進行培訓。（法新社資料圖片）

此外，為推動科技人才發展，微軟將投入2000萬美元（約1.55億港元）資金，助非牟利組織向有需要的人士提供援助，合資格人士包括缺乏科技支援或或在科技界代表不足的社區或人士。而當中500萬美元（約3875萬港元），將會以現金發放的形式予50間由有色族裔領導的非牟利組織，提供所需支援。

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責任編輯：曾曉汶

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