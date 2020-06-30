  • 30°C
香港時間 : 2020630日 (二) 21:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】中華總商會支持國安法落實

金融經濟 21:00 2020/06/30

分享：

香港中華總商會會長蔡冠深相信能有助穩定香港當前局面，長遠可保障香港營商環境。

「港區國安法」獲全國人大常委會全票通過, 香港中華總商會表示全力擁護與支持，強調維護國家安全有助確保一國兩制行穩致遠，保障香港長期繁榮穩定。

全國政協常委、中總會長蔡冠深表示，港區國安法主要針對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動和勾結境外勢力四類嚴重犯罪行為，工商企業在港的正常商業營運完全不受影響；條文亦清晰列明執法、檢控、審訊以至刑罰等細則，相信能有助穩定香港當前局面, 長遠可保障香港營商環境，增強本地和海外投資者信心。

中華總商會強調，在香港回歸祖國23周年之際，中央在港建立維護國家安全法律制度，使一國兩制在香港實踐進入新里程，既堵塞香港可能成為國家安全的漏洞，讓香港社會恢復秩序和治安，亦為工商企業和社會民生的正常運作提供保障。

相關文章：【港區國安法】貝萊德料「港區國安法」細節出爐後將主導港股

相關文章：【港區國安法】人大常委全票通過港區國安法草案　林鄭月娥：現不宜回應提問

相關文章：【港區國安法】美國暫停豁免香港出口許可等特殊待遇　林鄭：不會嚇怕我們

相關文章：

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

商會 經濟 蔡冠深 港區國安法 中華總商會

上一篇文章

綠領控股擬合股並更改每手買賣股數

下一篇文章

辣椒醬品牌「老乾媽」疑拖欠廣告費 遭騰訊追討1624萬人幣（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄795億元孖展
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄795億元孖展
【新股IPO】歐康維視生物招股 入場費7404元
【新股IPO】歐康維視生物招股 入場費7404元
【港區國安法】美國暫停豁免香港出口許可等特殊待遇　林鄭：不會嚇怕我們
【港區國安法】美國暫停豁免香港出口許可等特殊待遇　林鄭：不會嚇怕我們
【限聚令放寬】50人限聚令延至7.16　酒吧戲院等周四可上座80%
【限聚令放寬】50人限聚令延至7.16　酒吧戲院等周四可上座80%
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【恒指夜期】道指開市回吐約90點　恒指夜期倒跌50點（不斷更新）
【恒指夜期】道指開市回吐約90點　恒指夜期倒跌50點（不斷更新）