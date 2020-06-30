【港區國安法】中華總商會支持國安法落實

▲ 香港中華總商會會長蔡冠深相信能有助穩定香港當前局面，長遠可保障香港營商環境。

「港區國安法」獲全國人大常委會全票通過, 香港中華總商會表示全力擁護與支持，強調維護國家安全有助確保一國兩制行穩致遠，保障香港長期繁榮穩定。

全國政協常委、中總會長蔡冠深表示，港區國安法主要針對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動和勾結境外勢力四類嚴重犯罪行為，工商企業在港的正常商業營運完全不受影響；條文亦清晰列明執法、檢控、審訊以至刑罰等細則，相信能有助穩定香港當前局面, 長遠可保障香港營商環境，增強本地和海外投資者信心。

中華總商會強調，在香港回歸祖國23周年之際，中央在港建立維護國家安全法律制度，使一國兩制在香港實踐進入新里程，既堵塞香港可能成為國家安全的漏洞，讓香港社會恢復秩序和治安，亦為工商企業和社會民生的正常運作提供保障。

相關文章：【港區國安法】貝萊德料「港區國安法」細節出爐後將主導港股

相關文章：【港區國安法】人大常委全票通過港區國安法草案 林鄭月娥：現不宜回應提問

相關文章：【港區國安法】美國暫停豁免香港出口許可等特殊待遇 林鄭：不會嚇怕我們

相關文章：

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁