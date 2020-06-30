【港區國安法】美國實施科技限制　哪些電子產品會受影響？

▲ 美國國務卿蓬佩奧於當地時間昨（29日）宣布，由即日起終止出口國防設備到香港，並對香港實施國防與軍民兩用科技限制，受影響的科技產品又有哪些？

港區國安法今早正式通過，美國國務卿蓬佩奧於當地時間昨（29日）宣布，由即日起終止出口國防設備到香港，並對香港實施國防與軍民兩用科技限制。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（Francis）接受本報訪問時提到，預計制裁長遠會對港人各方生活大受打擊。

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蓬佩奧在聲明提及，「即日起終止出口國防設備到香港，並對香港實施國防與軍民兩用科技限制」。而方保僑認為，雖然美國未有清楚解釋何謂「國防與軍民兩用科技」，但有機會將採用《瓦塞納安排》（The Wassenaar Arrangement）及香港工業貿易署的戰略物品清單作管制。

而據瓦塞納安排及香港工業貿易署的戰略物品清單顯示，就連光纖及路由器都榜上有名，而首先受波及的絕對會是電訊商。方保僑解釋，瓦塞納安排已列明長於500米的光纖會受到管制，所以若果電訊商所用的光纖都為美國製造的話，基本上已會受影響。此外，路由器（Router）大部分都採用加密技術，而瓦塞納安排也提及加密技術限制定在56-bits規格，但其實家用Router大部分已遠超128-bits加密規格，嚴重影響港人生活。

▲ 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（Francis）接受本報訪問時提到，美國有機會將採用《瓦塞納安排》及香港工業貿易署的戰略物品清單作管制。（本報資料圖片）

此外，被問及其他消費品如遊戲機PlayStation、智能手機蘋果（Apple）等會否受到影響，方保僑坦言：「絕對會有影響！」，他解釋，晶片在瓦塞納安排中也設有限制，而遊戲機、手機及電腦所使用的晶片大部分都來自美國企業，所以大部分電子產品都無一倖免。他擔心在制裁後，香港會如華為制裁一樣，就連Google都用不到。

他又提到，軟件同樣會受到影響，或對本港科研發展帶來不堪入目的後果。他強調，由於有不少企業正採用美國公司的數據中心或研發成果，美國在制裁後有權收回，或讓企業措手不及。另外也會影響外地科企到港發展科研的信心，他笑言：「當香港沒得用Cisco，只能用華為，對於習慣使用Cisco的科企，還有吸引力嗎？」

預計受到的科技限制：

項目 預計受影響的內容 光纖 長於500米的光纖將受管制 路由器 加密技術限制定在56-bits規格 晶片 遊戲機、手機及電腦等消費品 研發成果 數據中心、雲端技術等

資料來源：綜合受訪者及《瓦塞納安排》資料

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記者：曾曉汶