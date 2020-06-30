【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」

近月樓市明顯轉旺，但二手市場仍然錄得個別蝕讓個案，當中不乏內地買家因周轉不靈而斷供，單位被銀行收樓而淪為「銀主盤」個案。

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北角柏蔚山銀主盤剛出現蝕讓成交，世紀21營業董事嚴智贇表示，柏蔚山3座低層G室錄得成交，單位實用面積911平方呎，3房連工人房間隔，座向北面，望園景，一名內地客於2018年6月購入上址作投資用途，當時作價2,861萬元，最後單位淪為銀主盤後，於市場以2,800萬元放售。經過多次調低叫價後，最終以2,300萬元成交，實用面積呎價25,247元，成交價低市價約一成。單位成交價也較買入價2,861萬元低約20%，單位賬面大幅蝕讓561萬元。

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市場人士透露，上述單位原業主早年十分看好香港樓市前景，故在數年前先後斥資約1億元狂掃逾10個級新盤及豪宅單位，包括北角半山寶馬臺、北角柏蔚山、南昌站匯璽、天后柏傲山、何文田天鑄及皓畋等，連同以上柏蔚山3座低層G室，當中3伙已淪為銀主盤，另一個銀主盤為匯璽II第5B座中層K室，實用面積468平方呎，屬2房間隔，早前也以約1,140萬元沽出，較2018年購入價1,554萬元計，短短2年間帳面蒸發414萬元，期內貶值約27%。

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目前該名內地客仍手持不少單位，部份單位仍有租客居住，市場最為關注的，是以上這些單位會否一併淪為銀主盤﹖消息人士指該名內地業主已消聲匿跡，「大家已『搵佢唔到』，他現在唔聽電話、whatsapp也不回覆了。」 由此可見，恐怕未來也或會有更多單位成銀主盤。

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