人民日報評論：對短視頻的監管和責任不能欠缺　防沉迷保護未成年人

▲ 人民日報評論建議加強短視頻管理。

短視頻成為當下最歡迎的娛樂方式之一，短視頻平台抖音也一躍成為全球下載量最多的手機應用程式，惟近日遭中印夾擊。針對防止沉迷、保護未成年人，人民日報評論指，短視頻雖短，但監管不能「短」（即：欠缺），平台責任更不能「短」。

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人民日報今天（30日）發評論稱，短視頻成為熱門的互聯網應用類型之一，已融入人們的日常生活，對青少年有不小的影響。引數據指出，2019年，未成年人在互聯網上經常收看短視頻的比例達到46.2%，如何讓青少年更好接觸短視頻，成為值得思考的社會課題。

文章提到，從開展「清源」、「淨網」、「護苗」等專項行動，到推進未成年人網絡保護條例立法進程，再到指導網絡視頻平台上綫「青少年防沉迷系統」，國家相關部門繼續發力，為青少年營造良好網絡生態。但由於短視頻缺乏准入門檻，且毋須註冊就可觀看，存在漏洞，建議平台、監管部門等方面繼續加強監督。

另外，中印關係惡化之際，印度禁止包括字節跳動旗下的抖音（海外版：TikTok）、騰訊 （00700） 的微信、Clash of Kings等59款中國應用程式，稱因其主權、安全和公共秩序受到威脅。

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