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【歷史遺跡】法國「贖罪教堂」　牆壁竟內藏500具遺骸

環球政經 07:07 2020/07/02

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外國不少有歷史的教堂，附近都會有墓地，又或者在地下室埋葬屍體，近日法國著名的「贖罪教堂」（Chapelle Expiatoire）內，有一名管理員在進行檢查時，發現下層教堂圓柱之間的牆壁出現奇怪裂縫，於是聯繫考古學家到場，檢查後竟發現牆壁內有多達500具遺骸。

法國著名的「贖罪教堂」（Chapelle Expiatoire）。

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考古學家菲利普·查里爾（Philippe Charlier）到場後，把相機插進裂縫窺探，發現牆壁內包含四個木製棺材，皆以皮革拉長，內裡更裝滿人骨，牆內的泥土中也混雜著骨頭碎片。考古學家相信那批遺體是法國大革命期間被送上斷頭台的人，共有多達500人的遺體。

「贖罪教堂」建於1816年，位於古老的瑪德琳公墓遺址（Madeleine cemetery），離以往經常使用斷頭台不遠。該公墓於1794年關閉，是四個處理斷頭台受害者的公墓之一。管理員事後表示：「當考古學家讓我看照片清晰可辨的手與腳的趾骨時，我當場嚇哭了。」

 

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撰文 : 梁翠麗

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